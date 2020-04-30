Замглавы МИД Китая Юэ Юйчэн против международного расследованию по эпидемии коронавируса, которое будет направлено на очернение страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, в правительстве Китая считают, что США могут инициировать расследование по происхождению коронавируса, итогом которого станет попытка обвинить во всем Китай.

— Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого международного расследования, — заявил сотрудник МИД Китая.

Юэ Юйчэн напомнил, что Китай также пострадал от COVID-19.

Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.