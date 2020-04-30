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Внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты попытаются избрать нового замглавы. По информации депутатов рассматривается кандидатура Тахира Садридинова.
Трансляция сессии: https://youtu.be/kl7B9ghJHeQ
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Внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты попытаются избрать нового замглавы. По информации депутатов рассматривается кандидатура Тахира Садридинова.
Трансляция сессии: https://youtu.be/kl7B9ghJHeQ