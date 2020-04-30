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Руководитель Николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина» Вадим Пидберезняк вместе с однопартийцами передали защитные костюмы и маски многопрофильной больнице Баштанского района.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы. Отмечается, что еще до начала пандемии коронавируса, по инициативе депутата городского совета Виталия Грицюка, 2020 года признан в Баштанке годом здравоохранения.
— Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, государство просто забыло о врачах и обеспечении больниц местного уровня. Они оказались наедине с болезнью, которая охватила весь мир. Поэтому и находим возможности вместе с партийцами, чтобы обеспечить врачей необходимым - средствами защиты, - сказала глава Баштанской районной организации партии «Батьківщина» Лидия Заболотняя.
Главный врач Баштанской районной больницы Алла Барсегян выразила благодарность партийцам за благотворительную помощь и внимание к защите жизни и здоровья медицинских работников.
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Руководитель Николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина» Вадим Пидберезняк вместе с однопартийцами передали защитные костюмы и маски многопрофильной больнице Баштанского района.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы. Отмечается, что еще до начала пандемии коронавируса, по инициативе депутата городского совета Виталия Грицюка, 2020 года признан в Баштанке годом здравоохранения.
— Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, государство просто забыло о врачах и обеспечении больниц местного уровня. Они оказались наедине с болезнью, которая охватила весь мир. Поэтому и находим возможности вместе с партийцами, чтобы обеспечить врачей необходимым - средствами защиты, - сказала глава Баштанской районной организации партии «Батьківщина» Лидия Заболотняя.
Главный врач Баштанской районной больницы Алла Барсегян выразила благодарность партийцам за благотворительную помощь и внимание к защите жизни и здоровья медицинских работников.