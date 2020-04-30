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Количество новых обращений по безработице в США за неделю, закончившуюся 25 апреля, составило 3,84 миллиона человек. С начала карантина эта цифра достигла 30,3 миллиона человек.
Такие данные приводит американская службу труда, пишет hromadske.
Рост числа безработных в США связывают с карантином, введенным для противодействия распространению коронавируса. Волну безработицы, которую вызвал коронакризис, эксперты называют крупнейшим в истории США.
Опубликованные данные по количеству безработных обвалили американский фондовый рынок: индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 0,5%.
Аналитики, опрошенные CNBC отмечают, что падение на рынке углубится после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года. Они также прогнозируют, что по итогам второго квартала ВВП США упадет больше в истории.
Напомним, что количество людей, которые умерли от коронавируса нового типа COVID-19 в США по состоянию на 29 апреля достигло 60 207 человек.
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Количество новых обращений по безработице в США за неделю, закончившуюся 25 апреля, составило 3,84 миллиона человек. С начала карантина эта цифра достигла 30,3 миллиона человек.
Такие данные приводит американская службу труда, пишет hromadske.
Рост числа безработных в США связывают с карантином, введенным для противодействия распространению коронавируса. Волну безработицы, которую вызвал коронакризис, эксперты называют крупнейшим в истории США.
Опубликованные данные по количеству безработных обвалили американский фондовый рынок: индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 0,5%.
Аналитики, опрошенные CNBC отмечают, что падение на рынке углубится после публикации данных о падении американской экономики в первом квартале 2020 года. Они также прогнозируют, что по итогам второго квартала ВВП США упадет больше в истории.
Напомним, что количество людей, которые умерли от коронавируса нового типа COVID-19 в США по состоянию на 29 апреля достигло 60 207 человек.