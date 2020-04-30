Американское разведывательное сообщество согласилось с широким научным консенсусом, что коронавирус нового типа не является искусственным либо генетически модифицированным.

Об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки, обнародованным в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом, что вирус (причиняющий заболевания) COVID-19 не был искусственно создан либо генетически модифицирован», — отмечается в документе.

При этом отмечается, что вирус происходит из китайского города Ухань, где его могли исследовать в местной лаборатории.

«Разведывательное сообщество продолжит тщательно изучать новую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка через контакт с зараженными животными, либо это стало следствием аварии в лаборатории в Ухане», — заметили в Офисе директора Национальной разведки США.

Таким образом, американская разведка подтвердила необоснованность спекуляций и конспирологических теорий о том, что COVID-19 якобы мог быть разработан искусственно в лабораторных условиях.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 261 690 случаев заражения коронавирусом, из них 230 390 летальных, 1 030 709 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.