Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал ситуации вокруг исчезновения из публики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

По словам Антониу Гутерреша, ООН не имеет никакой информации относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

— Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына, — заявил Антониу Гутерреш.

Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики.

Считают, что северокорейскому лидеру сделать операцию на сердце. Эта информация и исчезновение Ким Чен Ына с публики породили слухи об ухудшении его состояния здоровья и даже смерти.

Ранее в СМИ появилась информация, что дидер КНДР может не появляться на публике из-за того, что боится заразиться коронавирусом.