|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал ситуации вокруг исчезновения из публики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
По словам Антониу Гутерреша, ООН не имеет никакой информации относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
— Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына, — заявил Антониу Гутерреш.
Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики.
Считают, что северокорейскому лидеру сделать операцию на сердце. Эта информация и исчезновение Ким Чен Ына с публики породили слухи об ухудшении его состояния здоровья и даже смерти.
Ранее в СМИ появилась информация, что дидер КНДР может не появляться на публике из-за того, что боится заразиться коронавирусом.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал ситуации вокруг исчезновения из публики лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
По словам Антониу Гутерреша, ООН не имеет никакой информации относительно состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
— Мы не владеем никакой информацией от КНДР относительно состояния Ким Чен Ына, — заявил Антониу Гутерреш.
Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Последним его публичным появлением было проведение заседания политбюро ЦК Трудовой партии КНДР по вопросам внутренней политики.
Считают, что северокорейскому лидеру сделать операцию на сердце. Эта информация и исчезновение Ким Чен Ына с публики породили слухи об ухудшении его состояния здоровья и даже смерти.
Ранее в СМИ появилась информация, что дидер КНДР может не появляться на публике из-за того, что боится заразиться коронавирусом.