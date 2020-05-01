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Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.
Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа, передает РБК-Украина.
По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.
«Мы знаем, что национальное расследование (Китая, — прим.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — сказал Гауден Галеа.
Он также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.
Напомним, американское разведывательное сообщество согласилось с широким научным консенсусом, что коронавирус нового типа не является искусственным либо генетически модифицированным.
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Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19.
Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа, передает РБК-Украина.
По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.
«Мы знаем, что национальное расследование (Китая, — прим.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — сказал Гауден Галеа.
Он также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.
Напомним, американское разведывательное сообщество согласилось с широким научным консенсусом, что коронавирус нового типа не является искусственным либо генетически модифицированным.