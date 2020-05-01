Вторая партия - 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников - прибыла из Сеула Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией Рошен бесплатно передаются в больницы по всей Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе партии Европейская солидарность.

Из Южной Кореи в Украину уже доставлено 85 тысяч костюмов. Всего у Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 30 тысяч медицинских комбинезонов производства Китай уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и южнокорейский груз.

— Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, к сожалению, пока без всякой помощи государства. Но мы не «тянем одеяло» на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей, - подчеркнул лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко.

«Европейская Солидарность» также требует от парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введении массового тестирования - прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

— Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько важнейших вопросов. Первое - это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу отметить, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболело более 700 врачей. Мы настаиваем, что необходимо законодательно обеспечить надлежащее количество тестирований. Где обещанные Украине миллионы тестов, которые уже должны быть? За почти два месяца эпидемии протестированы только 100 тысяч. В то же время, как в большинстве стран - это норма тестирования в день. Каждый больной, который поступает в украинские больницы, должен быть протестирован. Каждый пациент, который приходит к врачу, должно быть протестирован. Без массового тестирования нет никакого смысла разрушать экономику из-за карантина. Тестирование позволяет локализовать взрывы инфекции и таким образом не повредить экономике, - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме «Слуги народа».

— Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которые ждут медики и пациенты. Потому что без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин - это самоубийство для экономики, - убежден Петр Порошенко.

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирус. Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.

