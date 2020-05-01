За последние сутки в РФ подтверждено 7933 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3 561 - в российской столице. 96 человек погибли.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

Детали: Всего в России зарегистрировали 114 431 заболевшего коронавирусом в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось уже 1169 человек.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая в Украине зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.