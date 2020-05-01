|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Власти Китая отказали в допуске экспертам Всемирной организации здравоохранения в расследовании происхождения SARS-Cov-2.
Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ Гауден Галеа.
– Мы знаем, что национальное расследование (в Китае. - прим.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены для участия, - сказал он.
Галеа сообщил, что ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая по этому вопросу.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что приоритетом остается получение максимального количества информации о вирусе с целью предотвращения повторной пандемии.
Напомним, что ранее ВОЗ отрицала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. По имеющимся данным, вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Власти Китая отказали в допуске экспертам Всемирной организации здравоохранения в расследовании происхождения SARS-Cov-2.
Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ Гауден Галеа.
– Мы знаем, что национальное расследование (в Китае. - прим.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены для участия, - сказал он.
Галеа сообщил, что ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая по этому вопросу.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что приоритетом остается получение максимального количества информации о вирусе с целью предотвращения повторной пандемии.
Напомним, что ранее ВОЗ отрицала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. По имеющимся данным, вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.