|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:32
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+21 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
На Синайском полуострове в Египте произошел теракт, в результате которого погибли и были ранены военнослужащие.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно обнародованной информации, египетские солдаты стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который был взорван. Взрыв произошел к югу от небольшого городка Бир-эль-Абд.
Как рассказал официальный представитель вооруженных сил Египта Тамер Рефаи, в результате теракта были ранены или погибли по меньшей мере 10 военных. В группе, которая передвигалась на бронированном транспортном средстве, был по крайней мере один офицер.
В то же время АР со ссылкой на источники сообщает о гибели 10 солдат и ранении еще троих.
Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси выразил свои соболезнования в связи с гибелью солдат, восхваляя их как «героев» и «мучеников».
Стоит отметить, что в течение многих лет египетские военные ведут борьбу с исламистскими боевиками в Египте. Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате атак, осуществляемых боевиками группировки «Исламское государство».
В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на районе Северного Синая.
Напомним, в 2017 году в результате теракта, который произошел в египетской мечети на севере Синайского полуострова в пятницу, 24 ноября, погибли 155 человек.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
На Синайском полуострове в Египте произошел теракт, в результате которого погибли и были ранены военнослужащие.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно обнародованной информации, египетские солдаты стали мишенью во время передвижения на бронетранспортере, который был взорван. Взрыв произошел к югу от небольшого городка Бир-эль-Абд.
Как рассказал официальный представитель вооруженных сил Египта Тамер Рефаи, в результате теракта были ранены или погибли по меньшей мере 10 военных. В группе, которая передвигалась на бронированном транспортном средстве, был по крайней мере один офицер.
В то же время АР со ссылкой на источники сообщает о гибели 10 солдат и ранении еще троих.
Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси выразил свои соболезнования в связи с гибелью солдат, восхваляя их как «героев» и «мучеников».
Стоит отметить, что в течение многих лет египетские военные ведут борьбу с исламистскими боевиками в Египте. Десятки египетских сотрудников службы безопасности были убиты в результате атак, осуществляемых боевиками группировки «Исламское государство».
В 2018 году египетские силы безопасности начали общенациональную операцию, нацеленную на боевиков, сосредоточив внимание на районе Северного Синая.
Напомним, в 2017 году в результате теракта, который произошел в египетской мечети на севере Синайского полуострова в пятницу, 24 ноября, погибли 155 человек.