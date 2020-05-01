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Британский аукционный дом Christie’s выставил на продажу кусок Луны весом 13,5 килограмма.
Об этом пишет Reuters.
Лунный метеорит NWA 12691 весом был найден в пустыне Сахара.
Отмечается, что он считается пятым по величине кусочком Луны из найденных на нашей планете.
– Ощущение, что вы держите в руках кусочек другого мира незабываемо. Это настоящий кусочек луны. Он размером с футбольный мяч, – отметил глава отдела естествознания и науки Christie Джеймс Хислоп.
Ученые подтвердили лунное происхождение метеорита, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии «Аполлон».
Стартовая цена камня составляет 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).
Напомним, частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.
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Британский аукционный дом Christie’s выставил на продажу кусок Луны весом 13,5 килограмма.
Об этом пишет Reuters.
Лунный метеорит NWA 12691 весом был найден в пустыне Сахара.
Отмечается, что он считается пятым по величине кусочком Луны из найденных на нашей планете.
– Ощущение, что вы держите в руках кусочек другого мира незабываемо. Это настоящий кусочек луны. Он размером с футбольный мяч, – отметил глава отдела естествознания и науки Christie Джеймс Хислоп.
Ученые подтвердили лунное происхождение метеорита, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии «Аполлон».
Стартовая цена камня составляет 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).
Напомним, частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.