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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы Белого дома.
Кейт Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.
— Президент США сообщает о внесении Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине, — отмечается в сообщении.
Напомним, согласно сообщениям в СМИ экс-посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.
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Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы Белого дома.
Кейт Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.
— Президент США сообщает о внесении Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине, — отмечается в сообщении.
Напомним, согласно сообщениям в СМИ экс-посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.