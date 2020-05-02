Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на сообщение пресс-службы Белого дома.

Кейт Дейтон ранее служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

— Президент США сообщает о внесении Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине, — отмечается в сообщении.

Напомним, согласно сообщениям в СМИ экс-посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.