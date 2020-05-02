|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
По состоянию на утро 2 мая в Украине зафиксировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Случаи инфицирования коронавирусом по регионам:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Напомним, ранее в Украине было зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
По состоянию на утро 2 мая в Украине зафиксировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Случаи инфицирования коронавирусом по регионам:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Напомним, ранее в Украине было зафиксировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.