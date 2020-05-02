В США разрешили экстренное использование препарата Ремдесивира, который, вероятно, помогает пациентам с коронавирусом.

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.

Отметим, Ремдесивир – один из препаратов, который, предположительно, помогает бороться с COVID-19, в результате которого погибло более 230 тысяч человек по всему миру.

О решении объявил Дональд Трамп в пятницу во время совместного брифинга с комиссаром Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Стивеном Ханом в Белом доме. Трамп сказал, что препарат будет доступен для пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Чрезвычайное одобрение препарата произошло через несколько дней после того, как главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи выразил осторожный оптимизм по поводу результатов исследования препарата Ремдесивир.

– Данные показывают, что Ремдесивир оказывает значительный положительный эффект в сокращении времени на восстановление. Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус, – сказал Фаучи ранее на этой неделе.

Исследования показали, что Ремдесивир Gilead Sciences сокращает время выздоровления на 31%, или примерно на четыре дня. Испытание проводилось на 1063 пациентах.

Ранее сообщалось, что экспериментальный противовирусный препарат, который хотели использовать для лечения коронавируса Remdesivir, не прошел первое клиническое исследование.