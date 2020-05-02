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На крупной российской плавбазе «Всеволод Сибирцев», которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.
Об этом сообщается на сайте российского МЧС, передает ТАСС.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом «открытого горения не было».
Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.
Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.
При этом РБК пишет, что на плавбазе «произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали».
Напомним, ранее произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Ухте.
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На крупной российской плавбазе «Всеволод Сибирцев», которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.
Об этом сообщается на сайте российского МЧС, передает ТАСС.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом «открытого горения не было».
Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.
Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.
При этом РБК пишет, что на плавбазе «произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали».
Напомним, ранее произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Ухте.