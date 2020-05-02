На крупной российской плавбазе «Всеволод Сибирцев», которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.

Об этом сообщается на сайте российского МЧС, передает ТАСС.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом «открытого горения не было».

Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

При этом РБК пишет, что на плавбазе «произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали».

Напомним, ранее произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Ухте.