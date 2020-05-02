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По состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 149 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 38.
Из всех 149 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 11 человек;
- Южноукраинск - 15 человек;
- Первомайск - 5 человек;
- Арбузинский район - 5 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
- Доманевский район - 53 человека;
- Новоодесский район - 15 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Врадиевский район - 2 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южноукраинской многопрофильной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3.
За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 11 человек с подозрением на COVID-19, из них: 1 человек госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 10 назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 456, госпитализировано за весь период - 173 человека, назначено амбулаторное лечение - 283 человек.
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По состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 149 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 38.
Из всех 149 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 11 человек;
- Южноукраинск - 15 человек;
- Первомайск - 5 человек;
- Арбузинский район - 5 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
- Доманевский район - 53 человека;
- Новоодесский район - 15 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Врадиевский район - 2 человека;
- Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южноукраинской многопрофильной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3.
За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 11 человек с подозрением на COVID-19, из них: 1 человек госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 10 назначено амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 456, госпитализировано за весь период - 173 человека, назначено амбулаторное лечение - 283 человек.