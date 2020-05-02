По состоянию на 10:00 2 мая в Николаевской области выявлено 9 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 149 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 38.

Из всех 149 подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 11 человек;

- Южноукраинск - 15 человек;

- Первомайск - 5 человек;

- Арбузинский район - 5 человек;

- Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

- Доманевский район - 53 человека;

- Новоодесский район - 15 человек;

- Казанковский район - 1 человек;

- Врадиевский район - 2 человека;

- Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели всего - 6 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы и 1 с Южноукраинской многопрофильной больницы).

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3.

За минувшие сутки впервые обратилось или выявлено 11 человек с подозрением на COVID-19, из них: 1 человек госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 10 назначено амбулаторное лечение.

Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 – 456, госпитализировано за весь период - 173 человека, назначено амбулаторное лечение - 283 человек.