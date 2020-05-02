Парламент Судана ввел уголовное наказание за проведение «женского обрезания».

Об этом сообщает Reuters.

Теперь за калечащие операции на женских половых органах предусмотрено до трех лет тюрьмы и штраф.

По данным ООН, почти девять из десяти женщин и девочек в преимущественно мусульманском Судане подверглись «обрезанию». Процедура обычно включает частичное или полное удаление женских половых органов и может вызвать массу проблем со здоровьем.

Правозащитные организации приветствовали запрет, но предупредили о возможных проблемах с его соблюдением из-за того, что в суданском обществе распространено мнение, что “обрезание” необходимо, чтобы выдать девушку замуж.

Женское обрезание — частичное или полное удаление внешних женских гениталий, проводимое без медицинских показаний. Как правило, производится из религиозных, ритуальных соображений.