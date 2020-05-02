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Таблоид Mail on Sunday выиграл первый судебный процесс у герцогини Сассекской Меган Маркл. Она обвиняет издание во вмешательстве в личную жизнь из-за публикации письма, которое она написала своему отцу.
Как сообщает BBC, суд, проводивший заседание в дистанционном режиме, частично отклонил обвинения Меган, в частности, о том, что сокрытие некоторых частей ее письма было «нечестным» и издание намеревалось публиковать оскорбительные истории о ней.
Так было удовлетворено ходатайство Associated Newspapers — медиакомпании, в которую входит уже упомянутый таблоид Mail on Sunday.
В то же время судья отметил, что отклоненные обвинения не касаются сути дела и могут быть возвращены позже, если будут обоснованы надлежащим образом.
Юридические представители Меган Маркл отметили, что отклонение части исковых требований не меняет «ключевых элементов этого дела».
– Такое грубое нарушение прав на частную жизнь любого лица является очевидным и незаконным, и Mail on Sunday должно быть привлечен к ответственности за свои действия, — цитирует заявление юристов Меган BBC.
В октябре 2019 жена принца Гарри Меган Маркл подала иск против британской газеты Mail on Sunday. Она обвинила таблоид в том, что он незаконно опубликовал письмо Меган к ее отцу в феврале.
Поэтому адвокаты герцогини подали иск в Высокий суд Лондона против газеты и медиакомпании, которой она принадлежит. Они обвиняют издание в незаконном использовании конфиденциальной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.
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Таблоид Mail on Sunday выиграл первый судебный процесс у герцогини Сассекской Меган Маркл. Она обвиняет издание во вмешательстве в личную жизнь из-за публикации письма, которое она написала своему отцу.
Как сообщает BBC, суд, проводивший заседание в дистанционном режиме, частично отклонил обвинения Меган, в частности, о том, что сокрытие некоторых частей ее письма было «нечестным» и издание намеревалось публиковать оскорбительные истории о ней.
Так было удовлетворено ходатайство Associated Newspapers — медиакомпании, в которую входит уже упомянутый таблоид Mail on Sunday.
В то же время судья отметил, что отклоненные обвинения не касаются сути дела и могут быть возвращены позже, если будут обоснованы надлежащим образом.
Юридические представители Меган Маркл отметили, что отклонение части исковых требований не меняет «ключевых элементов этого дела».
– Такое грубое нарушение прав на частную жизнь любого лица является очевидным и незаконным, и Mail on Sunday должно быть привлечен к ответственности за свои действия, — цитирует заявление юристов Меган BBC.
В октябре 2019 жена принца Гарри Меган Маркл подала иск против британской газеты Mail on Sunday. Она обвинила таблоид в том, что он незаконно опубликовал письмо Меган к ее отцу в феврале.
Поэтому адвокаты герцогини подали иск в Высокий суд Лондона против газеты и медиакомпании, которой она принадлежит. Они обвиняют издание в незаконном использовании конфиденциальной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.