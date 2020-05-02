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Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением индексов Dow Jones, S&P 500 и ростом цен нефтяных фьючерсов.
Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Экономическая правда.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 2,55%, индекс S&P 500 подешевел на 2,81%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,20%.
По итогам торговой недели: DOW -0.22%, S&P -0.21%, Nasdaq -0.34%
Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 4,56%, или 0,86, до 19,70 дол за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,49%, или 0,13, до отметки 26,61 дол за баррель.
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Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением индексов Dow Jones, S&P 500 и ростом цен нефтяных фьючерсов.
Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Экономическая правда.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 2,55%, индекс S&P 500 подешевел на 2,81%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 3,20%.
По итогам торговой недели: DOW -0.22%, S&P -0.21%, Nasdaq -0.34%
Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 4,56%, или 0,86, до 19,70 дол за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,49%, или 0,13, до отметки 26,61 дол за баррель.