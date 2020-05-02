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Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.
Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.
Нацбанк отмечает, что основные факторы - это уменьшение количества мигрантов, и замедление экономик других стран, в частности Польши.
– Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением до конца года, - объясняют в отчете.
НБУ также отмечает, что общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода на уровне 10%.
– Кроме того, ограничения на выезд за границу станут дополнительным фактором снижения переводов во II квартале, поскольку сезонные работники останутся дома, - добавляет Нацбанк.
Напомним, что в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.
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Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.
Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка.
Нацбанк отмечает, что основные факторы - это уменьшение количества мигрантов, и замедление экономик других стран, в частности Польши.
– Обновленный прогноз НБУ основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением до конца года, - объясняют в отчете.
НБУ также отмечает, что общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода на уровне 10%.
– Кроме того, ограничения на выезд за границу станут дополнительным фактором снижения переводов во II квартале, поскольку сезонные работники останутся дома, - добавляет Нацбанк.
Напомним, что в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.