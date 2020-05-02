Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, цель которых - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой газету Le Figaro.

Отмечается, что проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.

Организаторы эксперимента пояснили, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае, если это так, собак можно будет научить находить заболевших.

Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, кроме традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый инструмент для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Напомним, ранее две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом, они стали первыми домашними животными в США, у которых был получен положительный результат на Covid-19.