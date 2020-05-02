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Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, цель которых - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой газету Le Figaro.
Отмечается, что проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.
Организаторы эксперимента пояснили, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае, если это так, собак можно будет научить находить заболевших.
Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, кроме традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый инструмент для постановки диагноза.
В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.
Напомним, ранее две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом, они стали первыми домашними животными в США, у которых был получен положительный результат на Covid-19.
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Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, цель которых - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой газету Le Figaro.
Отмечается, что проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.
Организаторы эксперимента пояснили, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае, если это так, собак можно будет научить находить заболевших.
Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, кроме традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый инструмент для постановки диагноза.
В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.
Напомним, ранее две кошки в Нью-Йорке были заражены новым коронавирусом, они стали первыми домашними животными в США, у которых был получен положительный результат на Covid-19.