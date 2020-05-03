Президент США Дональд Трамп с радостью встретил новость о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

– Я, например, рад видеть, что он вернулся и с ним все хорошо!, – с такой подписью американский президент распространил первое за долгое время фото северокорейского лидера.

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.