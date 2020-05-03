|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:33
|Заход солнца:
|20:05
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:28
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
«Карантин поломался». Именно так можно описать происходящее в Николаеве в первых числах мая. Людей не улицах все больше, из них носящих маски все меньше, рынки открываются, в поддержку этого даже состоялся митинг под мэрией. Тем временем местная власть продолжает ругаться, выяснять отношения, искать виноватых.
Смотрите шестой выпуск «Хроник карантина» в Николаеве: https://youtu.be/TdPpDr3qKvk
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
«Карантин поломался». Именно так можно описать происходящее в Николаеве в первых числах мая. Людей не улицах все больше, из них носящих маски все меньше, рынки открываются, в поддержку этого даже состоялся митинг под мэрией. Тем временем местная власть продолжает ругаться, выяснять отношения, искать виноватых.
Смотрите шестой выпуск «Хроник карантина» в Николаеве: https://youtu.be/TdPpDr3qKvk