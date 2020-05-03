«Карантин поломался». Именно так можно описать происходящее в Николаеве в первых числах мая. Людей не улицах все больше, из них носящих маски все меньше, рынки открываются, в поддержку этого даже состоялся митинг под мэрией. Тем временем местная власть продолжает ругаться, выяснять отношения, искать виноватых.

Смотрите шестой выпуск «Хроник карантина» в Николаеве: https://youtu.be/TdPpDr3qKvk