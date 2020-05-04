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Руководство Серии А провело экстренное заседание лиги, в котором приняли участие представители всех клубов элитного дивизиона.
Об этом сообщает Football Italia.
Главной темой саммита стал вопрос относительно возобновления сезона, а также вопрос о правах на трансляцию чемпионата.
В результате, за продолжение нынешнего сезона высказались все 20 клубов.
При этом отмечается, что власти Италии все же могут запретить лиге возобновить сезон. Это произойдет в том случае, если руководство Серии А не сумеет обеспечить безопасность игроков и персонала во время матчей.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановил все мероприятия на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что в Италии клубам позволят проводить групповые тренировки с 18 мая. Однако некоторые команды объявили, что приступят к тренировочному процессу уже с текущей недели. Так, «Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» получили разрешение от региона Эмилия-Романья возобновить тренировочный процесс с 4 мая.
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Руководство Серии А провело экстренное заседание лиги, в котором приняли участие представители всех клубов элитного дивизиона.
Об этом сообщает Football Italia.
Главной темой саммита стал вопрос относительно возобновления сезона, а также вопрос о правах на трансляцию чемпионата.
В результате, за продолжение нынешнего сезона высказались все 20 клубов.
При этом отмечается, что власти Италии все же могут запретить лиге возобновить сезон. Это произойдет в том случае, если руководство Серии А не сумеет обеспечить безопасность игроков и персонала во время матчей.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановил все мероприятия на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что в Италии клубам позволят проводить групповые тренировки с 18 мая. Однако некоторые команды объявили, что приступят к тренировочному процессу уже с текущей недели. Так, «Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» получили разрешение от региона Эмилия-Романья возобновить тренировочный процесс с 4 мая.