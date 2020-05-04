Европейская комиссия утвердила программу поддержки одной крупнейших авиакомпаний Европы Air France в размере 7 миллиардов евро.

Соответствующее решение одобрил антимонопольный орган ЕС, сообщает Reuters.

Решение принято в связи с тем, что из-за карантина авиакомпания почти потеряла источники доходов. Средства направят на поддержку ее платежеспособности и ликвидности в период коронавирусного кризиса.

В Еврокомиссии подчеркнули важность Air France для экономики Франции и для транспортировки как граждан, застрявших за рубежом, так и для транспортировки медицинских грузов в период карантина. Авиаперевозчик владеет более чем 300 самолетами.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.