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Европейская комиссия утвердила программу поддержки одной крупнейших авиакомпаний Европы Air France в размере 7 миллиардов евро.
Соответствующее решение одобрил антимонопольный орган ЕС, сообщает Reuters.
Решение принято в связи с тем, что из-за карантина авиакомпания почти потеряла источники доходов. Средства направят на поддержку ее платежеспособности и ликвидности в период коронавирусного кризиса.
В Еврокомиссии подчеркнули важность Air France для экономики Франции и для транспортировки как граждан, застрявших за рубежом, так и для транспортировки медицинских грузов в период карантина. Авиаперевозчик владеет более чем 300 самолетами.
Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.
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Европейская комиссия утвердила программу поддержки одной крупнейших авиакомпаний Европы Air France в размере 7 миллиардов евро.
Соответствующее решение одобрил антимонопольный орган ЕС, сообщает Reuters.
Решение принято в связи с тем, что из-за карантина авиакомпания почти потеряла источники доходов. Средства направят на поддержку ее платежеспособности и ликвидности в период коронавирусного кризиса.
В Еврокомиссии подчеркнули важность Air France для экономики Франции и для транспортировки как граждан, застрявших за рубежом, так и для транспортировки медицинских грузов в период карантина. Авиаперевозчик владеет более чем 300 самолетами.
Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует начать полеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая, билеты будут стоить по 25 евро.