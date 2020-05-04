24 апреля вступило в законную силу решение Центрального районного суда Николаева, согласно которому глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 188-40 КУоАП, а именно невыполнение законных требований регионального представителя Уполномоченного по правам человека. На нее наложен штраф и возложена обязанность по уплате судебных расходов.

Об этом сообщается на Официальной странице Офиса Омбудсмана Украины в социальной сети «Facebook».

Как известно, 9 октября 2019 года журналистка издания «НикВести» Катерина Середа направила на имя главы Николаевского облсовета информационный запрос, который касался использования Викторией Москаленко бюджетных средств. Однако глава облсовета проигнорировала обращение, оставив его без ответа. Сроки предоставления ответа на информационный запрос определяются Законом Украины «О доступе к публичной информации». Согласно статьи 20 закона, распорядитель информации обязан дать ответ не позже, чем через 5 рабочих дней со дня получения запроса. 19 ноября 2019 года по иску Катерины Середы Николаевский окружной административный суд открыл производство в отношении Николаевского облсовета в лице его главы Виктории Москаленко. Отметим, что за несколько дней до рассмотрения судом иска, 18 декабря, Николаевский облсовет предоставил НикВести ответ на информационный запрос, поданный еще 9 октября. 21 декабря 2019 года суд признал противоправной бездеятельность областного совета относительно непредоставления главой облсовета Викторией Москаленко ответа на информационный запрос.

Таким образом, ответив на запрос спустя 2 месяца со дня его получения, глава Николаевского облсовета грубо нарушила Закон Украины «О доступ к публичной информации».

Региональная представительница Уполномоченного в Николаевской области Светлана Одинцова, реагируя на жалобу журналистки, в период с 13 декабря 2019 года и по конец января 2020 года пыталась получить от Николаевского облсовета документы и пояснения ответственных лиц относительно нарушения Закона о доступе к публичной информации, направив на имя Виктории Москаленко 4 письма. Однако, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко так и не выполнила законные требования регионального представителя Уполномоченного Верховной Рады.

Кроме того, к главе облсовета 30 января было направлено требование представителя уполномоченного ВРУ по правам человека в Южных областях Александра Остапенко, но и это письмо осталось без внимания с ее стороны.

Согласно статье 55 Закона «О местном самоуправлении в Украине», глава областного совета осуществляет руководство исполнительным аппаратом совета и обеспечивает работу по рассмотрению обращений граждан и доступу к публичной информации. Решение вопросов, указанных в неоднократных письмах регионального представителя и требованиях представителя уполномоченного в южных областях, относится к компетенции председателя облсовета.

«Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко была предупреждена об административной ответственности, ей предоставили возможность дать объяснения по делу, однако этой возможностью она не воспользовалась: объяснений, никакой дополнительной информации на письма ни регионального представителя уполномоченного по правам человека в Николаевской области, ни представителя омбудсмена в южных областях не было дано», - говорится в сообщении.

3 февраля в отношении главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 188-40 КУоАП, а именно невыполнение законных требований регионального представителя, а также невыполнение требования представителя уполномоченного в Южных областях. 5 февраля дело было передано на рассмотрение Центрального районного суда Николаева.