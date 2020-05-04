Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Данил Гетманцев в интервью «Бизнес Цензор».

— Это один из самых сложных законопроектов, поскольку вокруг него много лоббизма, конфликтов, скандалов. Но в этом году мы ожидаем легализации игорного бизнеса в Украине, — сообщил он.

По его словам, профильный комитет должен начать рассматривать поправки к законопроекту уже в начале мая 2020 года и принять закон в целом до конца года несмотря на то, что к нему подали более 3 тысяч поправок.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности, онлайн), букмекерских контор, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка. Средства, полученные из лицензий, будут направлять в специальный Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры, который будет создан в государственном бюджете.

В новой редакции законопроекта депутаты повысили допустимый возраст игрока с 18 до 21 года, а также установили требования к игрокам и их идентификации.

Также в доработанном законопроекте исключили положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Поэтому залы для азартных игр позволят размещать исключительно в гостиницах.

Законопроектом также устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

Напомним, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.