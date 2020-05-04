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Компания Apple объявила о начале предзаказов новой модели MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и обновленной клавиатурой.
Об этом сообщает The Verge.
На сайте Apple доступны четыре различных комплектации по ценам от $1299 до $1999 (35-54 тысяч гривен). Все они имеют новую клавиатуру Magic Keyboard вместо старой клавиатуры-бабочки, которая часто выходила из строя.
Базовая комплектация предусматривает хранилище SSD на 256 Гб, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5 восьмого поколения (1,4 ГГц). Зато за почти две тысячи долларов можно получить 16 Гб оперативной памяти, процессор десятого поколения и хранилище на 1 Тб. При этом как оперативную память, так и хранилище можно расширить (до 32 Гб и 4 Тб соответственно).
Все устройства линейки имеют от двух до четырех входов Thunderbolt 3 / USB-C, а также вход для наушников.
Для работников образовательных учреждений, учащихся и студентов предусмотрена скидка до 100 долларов в базовую комплектацию.
Напомним, в середине апреля Apple представила новый бюджетный iPhone SE с клавишей «домой» и с другой камерой. Он похож на iPhone 8, но имеет более современные характеристики.
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Компания Apple объявила о начале предзаказов новой модели MacBook Pro с 13-дюймовым экраном и обновленной клавиатурой.
Об этом сообщает The Verge.
На сайте Apple доступны четыре различных комплектации по ценам от $1299 до $1999 (35-54 тысяч гривен). Все они имеют новую клавиатуру Magic Keyboard вместо старой клавиатуры-бабочки, которая часто выходила из строя.
Базовая комплектация предусматривает хранилище SSD на 256 Гб, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5 восьмого поколения (1,4 ГГц). Зато за почти две тысячи долларов можно получить 16 Гб оперативной памяти, процессор десятого поколения и хранилище на 1 Тб. При этом как оперативную память, так и хранилище можно расширить (до 32 Гб и 4 Тб соответственно).
Все устройства линейки имеют от двух до четырех входов Thunderbolt 3 / USB-C, а также вход для наушников.
Для работников образовательных учреждений, учащихся и студентов предусмотрена скидка до 100 долларов в базовую комплектацию.
Напомним, в середине апреля Apple представила новый бюджетный iPhone SE с клавишей «домой» и с другой камерой. Он похож на iPhone 8, но имеет более современные характеристики.