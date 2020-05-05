США не предоставили никаких доказательств того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в Китае.

Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области охраны здоровья ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN.

Он отметил, что такие заявления являются спекулятивными.

— Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся вероятного происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивными, — сказал Майкл Райан.

Напомним, в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.