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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором наградил северокорейского лидера Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Об этом сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.
Сообщается, что Ким Чен Ын награжден за внесенный им большой вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.
— Посол России Александр Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, — говорится в сообщении.
После передачи награды состоялась краткая беседа, в ходе которой представители обеих стран подтвердили настрой на последовательную реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе двусторонней встречи лидеров государств в апреле 2019 года во Владивостоке.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором наградил северокорейского лидера Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Об этом сообщается на странице посольства России в республике в Facebook.
Сообщается, что Ким Чен Ын награжден за внесенный им большой вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан.
— Посол России Александр Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, — говорится в сообщении.
После передачи награды состоялась краткая беседа, в ходе которой представители обеих стран подтвердили настрой на последовательную реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе двусторонней встречи лидеров государств в апреле 2019 года во Владивостоке.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.