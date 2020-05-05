Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина. В дальнейшем в правительстве планируют обсудить, что делать с единым социальным взносом (ЕСВ) для тех предпринимателей, которые временно не работают.

Об этом пишет Громадське.

Сейчас основные программы по поддержке малого бизнеса заключаются в предоставлении льготных кредитов. В частности, правительство расширило программу «5-7-9» и разрешило брать дешевые кредиты предпринимателям для того, чтобы поддержать их платежеспособность. Также в рамках этой программы можно взять кредит под 0% годовых для того, чтобы оплатить существующие займы в банке. На эти цели выделили 35 млрд грн ($1,3 млрд).

Еще одна кредитная программа для предпринимателей — «Новые деньги». В рамках ее планируют выдавать льготные кредиты под 3% годовых на 2 года.

4,7 млрд грн ($156 млн) правительство выделило на выплаты по так называемой временной безработице. Их будут выплачивать тем людям, которых отправили в неоплачиваемые отпуска из-за карантина. Выплаты будут осуществлять на счета работодателей при условии, что они не будут увольнять своих работников.

Что касается единого социального взноса, который работодатели вынуждены платить, даже не получая прибыли в период карантина, то его дальнейшую судьбу сейчас обсуждают с Минфином и Минсоцполитики для «поиска комплексного сбалансированного решения»

– Мы видим рост заявок по программе по частичной безработице. Мы обращаемся ко всем предпринимателям активно пользоваться и другими предложенными механизмами. Более того, нам очень важно увидеть обратную связь и конкретные предложения от бизнеса. Мы готовы к диалогу и к компромиссным совместным решениям, — сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Он напомнил, что карантин смягчается с 11 мая. Это значит, что ряд малых предприятий смогут полностью или частично возобновить свою работу.

Накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который предлагает освободить физических лиц-предпринимателей от ЕСВ за май.