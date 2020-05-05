|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Заседание постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей. НикВести ведет прямой эфир с заседания.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Заседание постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей. НикВести ведет прямой эфир с заседания.