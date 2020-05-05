Как сообщает Reuters, в Англии и Уэльсе зафиксировали 29 648 умерших состоянию на 24 апреля, причиной смерти которых стал COVID-19.

Вместе с данными по Шотландии и Северной Ирландии этот показатель пока превышает 30 тысяч. Это больше, чем сейчас в Италии, хотя, как отмечает информагентство, обе страны по-разному считают количество летальных случаев COVID-19.

30 апреля Великобритания вышла на второе место по числу умерших от коронавирусной инфекции, опередив Испанию.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусной болезней COVID-19.