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Как сообщает Reuters, в Англии и Уэльсе зафиксировали 29 648 умерших состоянию на 24 апреля, причиной смерти которых стал COVID-19.
Вместе с данными по Шотландии и Северной Ирландии этот показатель пока превышает 30 тысяч. Это больше, чем сейчас в Италии, хотя, как отмечает информагентство, обе страны по-разному считают количество летальных случаев COVID-19.
30 апреля Великобритания вышла на второе место по числу умерших от коронавирусной инфекции, опередив Испанию.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусной болезней COVID-19.
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Как сообщает Reuters, в Англии и Уэльсе зафиксировали 29 648 умерших состоянию на 24 апреля, причиной смерти которых стал COVID-19.
Вместе с данными по Шотландии и Северной Ирландии этот показатель пока превышает 30 тысяч. Это больше, чем сейчас в Италии, хотя, как отмечает информагентство, обе страны по-разному считают количество летальных случаев COVID-19.
30 апреля Великобритания вышла на второе место по числу умерших от коронавирусной инфекции, опередив Испанию.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусной болезней COVID-19.