В Великобритании количество летальных случаев вследствие заражения коронавирусной инфекцией превысило 30 тысяч.

Согласно официальным данным, это самый высокий показатель в Европе, пишет «Слово и дело».

Отмечается, что в Англии и Уэльсе зафиксировали 29 648 умерших по состоянию на 24 апреля, причиной смерти которых стал COVID-19.

Вместе с данными о Шотландии и Северной Ирландии этот показатель пока превышает 30 тысяч. Это больше, чем сейчас в Италии, хотя, как отмечает информагентство, обе страны по-разному считают количество летальных случаев COVID-19.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19.