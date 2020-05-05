|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
В штате Нью-Йорк выявили еще более 1700 летальных случаев среди постояльцев домов престарелых, всего число умерших от коронавируса в медико-социальных учреждениях штата приближается к 5 тысячам.
Об этом сообщает NBC New York.
В заявлении администрации штата указывается, что с 1 марта в домах престарелых от COVID-19 умерли по меньшей мере 4813 человек. Эта цифра включает также пациентов с подозрением на коронавирус.
В 22 домах престарелых, в основном в Нью-Йорке и Лонг-Айленде, зафиксировали по меньшей мере 40 смертей.
Еврейский институт медицинского ухода и реабилитации Паркер в Квинсе и Гериатрический центр Изабелла, один из крупнейших домов престарелых в Нью-Йорке на 705 коек, сообщили о наибольшем количестве летальных случаев: 71 и 64 соответственно.
В доме ветеранов штата в Лонг-Айленде умерли 53 человека, в том числе у 48 человек был подтвержден COVID-19. Еще в двух домах ветеранов в Квинсе и Уэстчестере умерли 55 постояльцев.
В мире число инфицированных превысило 3,6 млн человек. Более 250 тысяч пациентов умерли.
В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились свыше 1,1 млн человек, умерли более 68 тысяч человек.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В штате Нью-Йорк выявили еще более 1700 летальных случаев среди постояльцев домов престарелых, всего число умерших от коронавируса в медико-социальных учреждениях штата приближается к 5 тысячам.
Об этом сообщает NBC New York.
В заявлении администрации штата указывается, что с 1 марта в домах престарелых от COVID-19 умерли по меньшей мере 4813 человек. Эта цифра включает также пациентов с подозрением на коронавирус.
В 22 домах престарелых, в основном в Нью-Йорке и Лонг-Айленде, зафиксировали по меньшей мере 40 смертей.
Еврейский институт медицинского ухода и реабилитации Паркер в Квинсе и Гериатрический центр Изабелла, один из крупнейших домов престарелых в Нью-Йорке на 705 коек, сообщили о наибольшем количестве летальных случаев: 71 и 64 соответственно.
В доме ветеранов штата в Лонг-Айленде умерли 53 человека, в том числе у 48 человек был подтвержден COVID-19. Еще в двух домах ветеранов в Квинсе и Уэстчестере умерли 55 постояльцев.
В мире число инфицированных превысило 3,6 млн человек. Более 250 тысяч пациентов умерли.
В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились свыше 1,1 млн человек, умерли более 68 тысяч человек.