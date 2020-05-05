В штате Нью-Йорк выявили еще более 1700 летальных случаев среди постояльцев домов престарелых, всего число умерших от коронавируса в медико-социальных учреждениях штата приближается к 5 тысячам.

Об этом сообщает NBC New York.

В заявлении администрации штата указывается, что с 1 марта в домах престарелых от COVID-19 умерли по меньшей мере 4813 человек. Эта цифра включает также пациентов с подозрением на коронавирус.