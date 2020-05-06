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Сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.
Голосование, которое сначала было назначено на среду, прошло во вторник после 21:00, после целого дня дебатов. В голосовании приняли участие 86 сенаторов. 50 высказались против законопроекта, 35 - за, а один воздержался.
Теперь акт вернется в Сейм - нижнюю палату польского парламента. Для отклонения возражений Сената в этой палате необходимо абсолютное большинство голосов - на один голос больше, чем за все остальные голоса (против и воздержавшихся).
В Сейме, который насчитывает 460 депутатов, в настоящее время правящая партия PiS имеет 235 голосов, из которых 18 - члены коалиционного соглашения, их лидер Ярослав Говин против майских выборов. Предварительно планируется, что нижняя палата польского парламента рассмотрит документ в четверг, 7 мая.
Напомним, Нижняя палата Сейма Польши приняла в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте из-за карантина.
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Сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.
Голосование, которое сначала было назначено на среду, прошло во вторник после 21:00, после целого дня дебатов. В голосовании приняли участие 86 сенаторов. 50 высказались против законопроекта, 35 - за, а один воздержался.
Теперь акт вернется в Сейм - нижнюю палату польского парламента. Для отклонения возражений Сената в этой палате необходимо абсолютное большинство голосов - на один голос больше, чем за все остальные голоса (против и воздержавшихся).
В Сейме, который насчитывает 460 депутатов, в настоящее время правящая партия PiS имеет 235 голосов, из которых 18 - члены коалиционного соглашения, их лидер Ярослав Говин против майских выборов. Предварительно планируется, что нижняя палата польского парламента рассмотрит документ в четверг, 7 мая.
Напомним, Нижняя палата Сейма Польши приняла в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте из-за карантина.