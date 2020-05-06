Народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Об этом свидетельствует их совместное заявление, которое Николай Тищенко опубликовал в своем Instagram вчера, 5 мая.

— Как вы все помните, в первом чтении был принят наш законопроект и отправлен обратно в комитет на подготовку для второго чтения. И что мы можем отметить, друзья? Забегая немножко назад, могу сказать, что этот законопроект был проголосован в комитете единогласно, то есть все члены комитета проголосовали «за». И все фракции. Причем, в наш комитет входят все фракции Верховно Рады. Просто все, единогласно. И, казалось бы, ничего не предвещало. Законопроект по ВВШ, который ждут почти 12 лет все украинцы, река стоит, замуляется… Все за, аж душа радовалась, все единогласно за! Но есть один момент. «Нибулон». Па-ба-ба-бам! Единоличный монополист, друзья, вдумайтесь! 30 лет Украина независимая, а у нас один монополист. «Ни-бу-лон» подсуетился и…, - сказал Николай Тищенко.

Игорь Негулевский и Николай Тищенко

Николаевец Игорь Негулевский, в свою очередь, продолжил фразу Николая Тищенко и обвинил «Нибулон» в коррупции.

— Занес кругом денег, во все международные ассоциации, во все фракции, во все группы… И всячески пытаются сбить наш прекраснейший законопроект, - сказал Игорь Негулевский.

При этом, никаких конкретных фактов, подтверждающих коррупционные действия со стороны «Нибулона», нардепы не предоставили. Николай Тищенко заявил, что они с Игорем Негулевским направят соответствующие депутатские запросы по этому факту.

— Благо, денюжки-то есть… О чем мы хотим сделать соответствующие депутатские запросы. Правильно, Игорь? Быть добру, друзья, враг не пройдет! У нас все под контролем, - сказал Николай Тищенко.

24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1182-1-д «О внутреннем водном транспорте». Проект закона еще проходит доработку в комитетах и будет вынесен для рассмотрения во втором чтении. Документом предлагается определить правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, в частности, вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя законопроект, заявил, то он позволит стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места, либерализировать рынок, допустив суда под иностранными флагами, что будет стимулировать международную торговлю, развивать водный путь между Украины и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 миллионов тонн грузов в год по Днепру, провести дерегуляцию сферы путем внедрения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах, упростить админуслуги про регистрации судов и имплементировать европейские нормы, привлечь новые иностранные инвестиции.

В то же врем, по мнению генерального директора «Нибулона» Алексея Вадатурского, законопроект о внутреннем водном транспорте № №1182-1-д в нынешней редакции - это неуважение к Украине в целом и к бизнесу, который развивает речное судоходство.

— Голоование за законопроект - это неуважение к Украине, к людям бизнеса, которые развивают речное судоходство в Украине и к тем, кто возрождает судостроение. Это предатели Украины. Потому что, голосуя «за», они делают все, чтобы уничтожить украинский флаг на украинских реках, уничтожить украинское судостроение, уничтожить экологию украинских рек, давая возможность скидывать в реки сточные воды с судов на ходу. Им мало сегодняшней ситуации с коронавирусом, нужно усилить эффект, чтобы украинцы еще ярче на себе почувстовали негатив, например, от эпидемии кишечной палочки или чего-то наподобие этого, - написал Алексей Вадатурский у себя в Facebook 23 апреля.

Напомним, рассмотрение в Верховной Раде законопроектов о внутреннем водном транспорте два года назад превратилось в парламентские дебаты. Тогда было разработано два проекта закона, авторами которых выступили николаевские нардепы 8 созыва Борис Козырь и Андрей Вадатурский. В итоге тогда закон так и не был принят из-за разногласий между парламентариями.