Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что возможный кандидат в мэры города Владислав Чайка в ходе избирательной кампании приведет в порядок территорию парка «Юность», которая находится в аренде.

Об этом он рассказал во вторник, 5 мая, в ходе своего прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Отвечая на вопросы николаевцев о неухоженном состоянии парка «Юность», мэр заявил, что городу он не принадлежит, так как находится в аренде со времен мэрства Владимира Чайки. Александр Сенкевич надеется на то, что его возможный будущий оппонент на выборах мэра Владислав Чайка приведет парк в порядок, так как он имеет к нему отношение.

— Поясню. Парк «Юность» еще за мэрства Владимира Дмитриевича Чайки был сдан в аренду, кажется, на 30 лет. То есть, сегодня за этим парком не присматривает городская власть. Мы, если вы видите, очень активно взялись за очистку парков и скверов. Вот к примеру, парк возле Николаевского судостроительного завода привели в порядок, восстановили там освещение, парк Победы, там делаем одну и вторую часть Но парком «Юность» мы не можем заниматься потому, что он находится сегодня в аренде. Я не думаю, что депутатский корпус этого созыва сможет разорвать договор аренды. Он там вообще, мне подсказывают, на 50 лет. Давайте мы обратимся к арендодателю и обратим его внимание на качество уборки в этом парке. Кажется, не знаю слухи это, или нет, как раз одним из тех людей, которые занимаются этим парком сын Владимира Чайки, Владислав Чайка. Я думаю, он планирует идти на выборы, может как раз под выборы он там наведет порядок, — заявил Александр Сенкевич.

Отметим, Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

В сентябре сообщалось, что николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает Владислава Чайку серьезным конкурентом на предстоящих выборах мэра города.