Николаевский городской голова Александр Сенкевич высказал свое мнение о действиях некоторых депутатов горсовета, которые за полгода до местных выборов меняют политические партии.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ вчера, 5 мая, сообщают НикВести.

— Сегодня под конец этой каденции мы видим некоторых людей, которые меняют свою окраску…С наступлением карантина мы перестали проводить сессии, потому что нам Кабинетом министров запрещено проводить сессии, кроме тех, которые касаются борьбы с коронавирусом. Эта сегментация (в горсовете, - прим.) сегодня не так видна простому обывателю николаевскому, хотя мы знаем, что сегодня какая-то конъюктура, изменения предпочтений происходит. И это понятно, люди смотрят на какие-то рейтинги определенных партий и, планируя свое политическое будущее, уже сегодня принимают решения, чтобы сделать это как можно раньше и перейти в новую политическую силу для того, чтобы это не было перед началом выборов, и никто не говорил, что это какое-то предательство и конъюктура. Знаете, как говорят: вовремя предать - это не предать, а предвидеть, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, в марте в Николаевском горсовете была создана депутатская группа «Оппозиционная платформа - За життя», которую возглавил Олег Солтыс. В эту группу вошли депутаты от партии «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок. Кроме того, как сообщал в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга, к этой депутатской группе также примкнули «оппоблоковцы» Павел Зоткин и Вячеслав Янков.