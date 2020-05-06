Чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Испании решили продлить до 24 мая.

Соответствующую просьбу правительства одобрил Конгресс Испании. Решение поддержали 178 депутатов, против - 75, воздержались – 97, пишет Левый берег, ссылаясь на испанские СМИ.

— Игнорировать риск эпидемии и поспешно отменить чрезвычайное положение было бы непростительной ошибкой, которую правительство не совершит, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед голосованием.

Отметим, это уже четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.

По состоянию на 6 мая в стране зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире после США. При этом количество летальных случаев в стране превысило 25 тысяч, выздоровели около 160 тысяч пациентов.

Напомним, 13 апреля премьер Испании объявил об ослаблении карантина. Были сняты ограничения на передвижение и сферу обслуживания.