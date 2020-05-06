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Чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Испании решили продлить до 24 мая.
Соответствующую просьбу правительства одобрил Конгресс Испании. Решение поддержали 178 депутатов, против - 75, воздержались – 97, пишет Левый берег, ссылаясь на испанские СМИ.
— Игнорировать риск эпидемии и поспешно отменить чрезвычайное положение было бы непростительной ошибкой, которую правительство не совершит, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед голосованием.
Отметим, это уже четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.
По состоянию на 6 мая в стране зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире после США. При этом количество летальных случаев в стране превысило 25 тысяч, выздоровели около 160 тысяч пациентов.
Напомним, 13 апреля премьер Испании объявил об ослаблении карантина. Были сняты ограничения на передвижение и сферу обслуживания.
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Чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19 в Испании решили продлить до 24 мая.
Соответствующую просьбу правительства одобрил Конгресс Испании. Решение поддержали 178 депутатов, против - 75, воздержались – 97, пишет Левый берег, ссылаясь на испанские СМИ.
— Игнорировать риск эпидемии и поспешно отменить чрезвычайное положение было бы непростительной ошибкой, которую правительство не совершит, — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед голосованием.
Отметим, это уже четвертое продление чрезвычайного положения в Испании.
По состоянию на 6 мая в стране зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире после США. При этом количество летальных случаев в стране превысило 25 тысяч, выздоровели около 160 тысяч пациентов.
Напомним, 13 апреля премьер Испании объявил об ослаблении карантина. Были сняты ограничения на передвижение и сферу обслуживания.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный