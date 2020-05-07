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Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок.
Об этом в совместном заявлении заявили глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин, передаёт Украинская правда.
— Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии «Право и справедливость» и «Соглашение» Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах, - говорится в заявлении.
Выборы в стране планируется провести как можно скорее.
— После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее, - заявили партии.
Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) «в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации».
Напомним, что ранее сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.
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Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок.
Об этом в совместном заявлении заявили глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин, передаёт Украинская правда.
— Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии «Право и справедливость» и «Соглашение» Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах, - говорится в заявлении.
Выборы в стране планируется провести как можно скорее.
— После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее, - заявили партии.
Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) «в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации».
Напомним, что ранее сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный