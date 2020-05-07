Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок.

Об этом в совместном заявлении заявили глава правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и его союзник Ярослав Говин, передаёт Украинская правда.

— Из-за отклонения оппозицией всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в течение конституционного периода, партии «Право и справедливость» и «Соглашение» Ярослава Говина подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах, - говорится в заявлении.

Выборы в стране планируется провести как можно скорее.

— После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее, - заявили партии.

Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) «в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации».

Напомним, что ранее сенат Польши отклонил законопроект, который предлагает проведение выборов президента с помощью почтового голосования.