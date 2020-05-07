Распространение российскими военными в интернете или СМИ информации, которая позволяет определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей будет теперь считаться «серьезным дисциплинарным нарушением».

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном 6 мая на интернет-портале правовой информации.

Военным, в частности, запретили разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, «которая позволяет определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам».

Кроме того, военные не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления.

Им также запретили иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, данные геолокации во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов или прекращения международной террористической деятельности за пределами РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования подписанного указа.

Напомним, десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.