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Распространение российскими военными в интернете или СМИ информации, которая позволяет определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей будет теперь считаться «серьезным дисциплинарным нарушением».
Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном 6 мая на интернет-портале правовой информации.
Военным, в частности, запретили разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, «которая позволяет определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам».
Кроме того, военные не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления.
Им также запретили иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, данные геолокации во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов или прекращения международной террористической деятельности за пределами РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования подписанного указа.
Напомним, десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.
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Распространение российскими военными в интернете или СМИ информации, которая позволяет определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей будет теперь считаться «серьезным дисциплинарным нарушением».
Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном 6 мая на интернет-портале правовой информации.
Военным, в частности, запретили разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, «которая позволяет определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам».
Кроме того, военные не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления.
Им также запретили иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, данные геолокации во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов или прекращения международной террористической деятельности за пределами РФ. Изменения вступают в силу со дня опубликования подписанного указа.
Напомним, десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный