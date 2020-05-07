Сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3376−1, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

За законопроект № 3376−1 проголосовали 360 народных депутатов.

Законом предусматриваются страховые выплаты медикам в случае установления группы инвалидности. Правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.

В случае смерти медработника государством предусматривается выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19), приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу.

Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен. В случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Если медработник умирает страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.