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Сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3376−1, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
За законопроект № 3376−1 проголосовали 360 народных депутатов.
Законом предусматриваются страховые выплаты медикам в случае установления группы инвалидности. Правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.
В случае смерти медработника государством предусматривается выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19), приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу.
Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен. В случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Если медработник умирает страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.
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Сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3376−1, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
За законопроект № 3376−1 проголосовали 360 народных депутатов.
Законом предусматриваются страховые выплаты медикам в случае установления группы инвалидности. Правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.
В случае смерти медработника государством предусматривается выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью (COVID-19), приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу.
Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен. В случае инфицирования работника страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Если медработник умирает страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3380 относительно проведения обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный