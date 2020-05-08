Власти Канады будут выкупать у фермеров излишки продовольствия и передавать их на благотворительность.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, сообщает Укринформ.

— Мы создаем программу выкупа излишков продовольствия, первоначальный бюджет которой составит 50 миллионов долларов (около 37 миллионов долларов США). Правительство будет покупать большие партии определенных продуктов, которые могут попасть в отходы, скажем, картошки или курятины, и перераспределять их в организации, занимающиеся продовольственной безопасностью, — сказал Джастин Трюдо.

Он пояснил, что из-за закрытия гостиниц и ресторанов объем производства некоторой продукции превышает спрос.

— Сейчас нет возможности перераспределить такое большое количество продовольствия. У некоторых производителей не оставалось иного выхода, кроме как выбросить свою продукцию. Это расточительство и потеря дохода людьми, которые тяжело работают, чтобы произвести пищевые продукты, — отметил премьер-министр.

По его словам, новая правительственная программа поможет удостовериться, что «наши фермеры получают компенсацию за свою тяжелую работу, а наиболее уязвимые слои населения имеют доступ к свежей еде во время этого кризиса».

Как сообщалось, в некоторых районах Одесской области планируют объявить ЧС из-за потери урожая.