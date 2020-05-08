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Власти Канады будут выкупать у фермеров излишки продовольствия и передавать их на благотворительность.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, сообщает Укринформ.
— Мы создаем программу выкупа излишков продовольствия, первоначальный бюджет которой составит 50 миллионов долларов (около 37 миллионов долларов США). Правительство будет покупать большие партии определенных продуктов, которые могут попасть в отходы, скажем, картошки или курятины, и перераспределять их в организации, занимающиеся продовольственной безопасностью, — сказал Джастин Трюдо.
Он пояснил, что из-за закрытия гостиниц и ресторанов объем производства некоторой продукции превышает спрос.
— Сейчас нет возможности перераспределить такое большое количество продовольствия. У некоторых производителей не оставалось иного выхода, кроме как выбросить свою продукцию. Это расточительство и потеря дохода людьми, которые тяжело работают, чтобы произвести пищевые продукты, — отметил премьер-министр.
По его словам, новая правительственная программа поможет удостовериться, что «наши фермеры получают компенсацию за свою тяжелую работу, а наиболее уязвимые слои населения имеют доступ к свежей еде во время этого кризиса».
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Власти Канады будут выкупать у фермеров излишки продовольствия и передавать их на благотворительность.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, сообщает Укринформ.
— Мы создаем программу выкупа излишков продовольствия, первоначальный бюджет которой составит 50 миллионов долларов (около 37 миллионов долларов США). Правительство будет покупать большие партии определенных продуктов, которые могут попасть в отходы, скажем, картошки или курятины, и перераспределять их в организации, занимающиеся продовольственной безопасностью, — сказал Джастин Трюдо.
Он пояснил, что из-за закрытия гостиниц и ресторанов объем производства некоторой продукции превышает спрос.
— Сейчас нет возможности перераспределить такое большое количество продовольствия. У некоторых производителей не оставалось иного выхода, кроме как выбросить свою продукцию. Это расточительство и потеря дохода людьми, которые тяжело работают, чтобы произвести пищевые продукты, — отметил премьер-министр.
По его словам, новая правительственная программа поможет удостовериться, что «наши фермеры получают компенсацию за свою тяжелую работу, а наиболее уязвимые слои населения имеют доступ к свежей еде во время этого кризиса».
Как сообщалось, в некоторых районах Одесской области планируют объявить ЧС из-за потери урожая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный