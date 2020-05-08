|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
Цены на нефть растут на торгах в пятницу на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями.
Нефть может завершить неделю ростом впервые с февраля, сообщает Новое время.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания новости составляла $29,9 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи(NYMEX) к этому времени подорожал на $0,5 (2,12%) — до $24,05 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44(1,8%).
С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI — на 21%.
1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.
Эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что спрос может превысить предложение к началу июня.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Цены на нефть растут на торгах в пятницу на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями.
Нефть может завершить неделю ростом впервые с февраля, сообщает Новое время.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент написания новости составляла $29,9 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи(NYMEX) к этому времени подорожал на $0,5 (2,12%) — до $24,05 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44(1,8%).
С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI — на 21%.
1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.
Эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что спрос может превысить предложение к началу июня.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный