За последние сутки в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 заболело 504 человека из х них 44 ребенка и 98 медработников.

Об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки было госпитализировано 237 человек. Зафиксирован 21 летальный случай, большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

— При этом, 310 пациентов выздоровели, это рекордная цифра за все время пандемии, - отметил Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело 14 тысяч 195 человек, из них 2758 медработников. Всего выздоровели 2706 пациента, летальных 361 случая, из которых 19 медработников.

Больше всего больных за последние сутки зафиксировано во Львовской, Черновицкой, Закарпатской областях и в Киеве.

Статистика по регионам:

Винницкая область — 514;

Волынская область — 424;

Днепропетровская область — 652;

Донецкая область — 91;

Житомирская область — 480;

Закарпатская область — 644;

Запорожская область — 312;

Ивано-Франковская область — 1078;

Кировоградская область — 408;

г. Киев — 1721;

Киевская область — 935;

Львовская область — 660;

Луганская область — 42;

Николаевская область — 179;

Одесская область — 583;

Полтавская область — 239;

Ровенская область — 855;

Сумская область — 147;

Тернопольская область — 959;

Харьковская область — 478;

Херсонская область — 149;

Хмельницкая область — 148;

Черновицкая область — 2097;

Черкасская область — 331;

Черниговская область — 69.

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, их них 176 детей и 487 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 185 пациентам, в частности, 1 ребенку и 16 медикам.