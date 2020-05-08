Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превышает 3,9 млн человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Так, по состоянию на утро 8 мая количество заболевших новым коронавирусом составляет 3 917 944 случаев.

На первом месте США – там заболело 1 292 850 человек, 76 938 – умерли. Далее идет Испания – там 256 855 случаев заболевания и 26 070 смертей.

Италия третья по количеству заболевших – 215 858 человек, умерли – 29 958.

На четвертой позиции Великобритания – в Соединенном Королевстве заболело 206 715 человек; на пятом месте Россия с 177 160 заболевшими.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине от коронавируса выздоровело 310 пациентов.