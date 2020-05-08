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В российском Челябинске работники торгово-развлекательного центра «Космос» не узнали на фото Адольфа Гитлера без усов и поставили его снимок на конкурс к 9 мая.
Об этом сообщает Дождь.
По правилам участники должны были прислать фото и небольшую биографию их родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ради шутки кто-то прислал снимок Гитлера без усов (убрали с помощью фотошопа) и подписал его как ветерана войны Сумина Владимира Владимировича.
— В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции, — говорится в подписи к фото «ветерана».
Позже администраторы удалили этот пост во «ВКонтакте» и извинились за ошибку. Они отметили, что потратили много времени, чтобы убедиться, кто изображен на фото.
— У нас даже не могло возникнуть мысли, что у кого-то с большой победой, с главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации, — ответили администраторы.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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В российском Челябинске работники торгово-развлекательного центра «Космос» не узнали на фото Адольфа Гитлера без усов и поставили его снимок на конкурс к 9 мая.
Об этом сообщает Дождь.
По правилам участники должны были прислать фото и небольшую биографию их родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ради шутки кто-то прислал снимок Гитлера без усов (убрали с помощью фотошопа) и подписал его как ветерана войны Сумина Владимира Владимировича.
— В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции, — говорится в подписи к фото «ветерана».
Позже администраторы удалили этот пост во «ВКонтакте» и извинились за ошибку. Они отметили, что потратили много времени, чтобы убедиться, кто изображен на фото.
— У нас даже не могло возникнуть мысли, что у кого-то с большой победой, с главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации, — ответили администраторы.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный