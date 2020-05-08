В российском Челябинске работники торгово-развлекательного центра «Космос» не узнали на фото Адольфа Гитлера без усов и поставили его снимок на конкурс к 9 мая.

Об этом сообщает Дождь.

По правилам участники должны были прислать фото и небольшую биографию их родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ради шутки кто-то прислал снимок Гитлера без усов (убрали с помощью фотошопа) и подписал его как ветерана войны Сумина Владимира Владимировича.

— В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции, — говорится в подписи к фото «ветерана».

Позже администраторы удалили этот пост во «ВКонтакте» и извинились за ошибку. Они отметили, что потратили много времени, чтобы убедиться, кто изображен на фото.

— У нас даже не могло возникнуть мысли, что у кого-то с большой победой, с главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации, — ответили администраторы.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.