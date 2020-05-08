Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус. Ранее их тестировали раз в неделю.

Об этом рассказал сам Трамп во время встречи с губернатором штата Техас в Белом доме, пишет Reuters.

Такое решение связано с выявлением коронавирусного заболевания у одного из помощников Трампа в Белом доме. По словам американского лидера, он лично почти не общался с заболевшим камердинером. Имя больного не сообщают, известно лишь, что это военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома. После известия о его инфицирования Трампу и Пенсу уже сделали тестирование, результат отрицательный.

Напомним, Американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.