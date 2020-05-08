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Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус. Ранее их тестировали раз в неделю.
Об этом рассказал сам Трамп во время встречи с губернатором штата Техас в Белом доме, пишет Reuters.
Такое решение связано с выявлением коронавирусного заболевания у одного из помощников Трампа в Белом доме. По словам американского лидера, он лично почти не общался с заболевшим камердинером. Имя больного не сообщают, известно лишь, что это военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома. После известия о его инфицирования Трампу и Пенсу уже сделали тестирование, результат отрицательный.
Напомним, Американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
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Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус. Ранее их тестировали раз в неделю.
Об этом рассказал сам Трамп во время встречи с губернатором штата Техас в Белом доме, пишет Reuters.
Такое решение связано с выявлением коронавирусного заболевания у одного из помощников Трампа в Белом доме. По словам американского лидера, он лично почти не общался с заболевшим камердинером. Имя больного не сообщают, известно лишь, что это военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома. После известия о его инфицирования Трампу и Пенсу уже сделали тестирование, результат отрицательный.
Напомним, Американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус стал «худшей в истории» атакой на Соединенные Штаты, превзойдя трагедию Перл-Харбора и террористические нападения 2001 года.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный